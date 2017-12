Allback entra para a história com o gol 2 mil das Copas O atacante Allback entrou para a história da Copa do Mundo ao marcar o gol de número 2.000 do torneio. Ele fez o gol aos cinco minutos do segundo tempo do jogo da Suécia contra a Inglaterra, nesta terça-feira, na cidade de Colônia, na Alemanha. A partida terminou empatada por 2 a 2. O lance entra para a história pela marca que ele representa. Com a competição sendo disputada desde 1930 - o Uruguai sediou a primeira edição da Copa -, a média histórica por competições, neste momento é de cerca de 112 gols por edição. Antes desse gol do sueco, a marca simbólica era do gol 1.000, marcado na Copa do Mundo da Argentina em 1978, pelo holandês Rosembrik, de pênalti, na derrota por 3 a 2 para a Escócia pela primeira fase daquele torneio. Allback tem 32 anos e nasceu na capital da Suécia, Gotemburgo. Com diversos clubes no currículo - os mais conhecidos são Celta (ESP) e Aston Villa (ING) -, ele vinha atuando no FC Copenhague, da Dinamarca. Já havia disputado uma Copa antes, a de 2002, quando não marcou nenhum gol.