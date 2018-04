Allegri diz que Juventus já superou meta e pede foco em jogos na Itália

Agora a Juventus, sob o comando de Allegri, está na final da Liga dos Campeões depois de empatar por 1 a 1 com o Real Madrid, fora de casa, na última quarta-feira. Além disso, já campeão italiano pela quarta vez seguida, o time também está na decisão da Copa da Itália.

"Talvez em Madri, no calor do momento, nós não percebemos o que tínhamos feito", disse Allegri. "Chegar à final é um feito extraordinário, que raramente acontece na carreira de um jogador ou um treinador", completou Allegri, destacando a evolução da Juventus.

"Ninguém esperava no início da temporada, era algo impensável, mas chegamos lá merecidamente, com um grande jogo em Madri. Tem acontecido um crescimento gradual e constante. Nós não jogamos bem em Mônaco, mas nós conseguimos o resultado. Em Madri, poderíamos ter vencido", acrescentou.

A final no dia 6 de junho será a primeira da Juventus na Liga dos Campeões desde 2003. Nesse período, o Barcelona, adversário na decisão em Berlim, faturou três títulos. "Nós temos uma boa chance, mas não vai ser fácil", disse Allegri. "Esta equipe da Juventus tem um valor importante, a nível europeu e mundial", completou o treinador, avaliando que o seu time ainda pode melhorar.

"Estivemos bem, mas também tivemos um pouco de sorte. Nós ainda podemos melhorar, em nosso estilo de jogo e o nosso passe. O objetivo no início da temporada era conquistar o título (italiano) novamente, o nosso quarto em sequência, de modo que no momento posso dizer que estou mais do que feliz".

A Juventus superou as expectativas sob Allegri, cuja chegada não foi bem recebida pela torcida, após a saída de Antonio Conte ao término da última temporada. Apesar da euforia com a vaga na decisão da Liga dos Campeões, o treinador pediu para seus jogadores concentração nos objetivos domésticos.

Neste sábado, o time vai encarar a rival Inter de Milão em clássico fora de casa pelo Campeonato Italiano. Quatro dias depois, será a vez de decidir a Copa da Itália com a Lazio - o time de Turim não leva esse título há 20 anos.

"Os jogos da liga vão nos ajudar a trabalhar e nos manter em boa forma, então nós temos a final da Copa da Itália, que é a nossa segunda meta da temporada", disse Allegri. "O primeiro foi o título da liga, enquanto a Liga dos Campeões foi um sonho. Agora claramente ela se tornou a prioridade, mas não devemos tirar os nossos olhos das outras coisas".

Allegri também revelou que recebeu uma mensagem de felicitações do seu predecessor, bem como de vice-presidente do Milan, Adriano Galliani. "Eu recebi tantas mensagens, que me deixaram felizes. Estou contente pelo clube e pelos torcedores da Juve. Conte me escreveu uma mensagem depois que ganhamos o campeonato, Berlusconi não costuma enviar mensagens de texto, mas Galliani me escreveu e me cumprimentou. Eu ainda tenho excelentes relações após três anos e meio no Milan".