Allegri enaltece melhora de Douglas Costa na Juventus: 'Ele é extraordinário'

Embora mantenha Douglas Costa frequentemente no banco de reservas da Juventus, o técnico Massimiliano Allegri foi enfático nesta sexta-feira ao elogiar o atleta brasileiro. "Douglas Costa está claramente melhorando. Ele está aprendendo muito na Juventus depois de vir de uma liga diferente (a alemã) e ainda está se ambientando", declarou o treinador em entrevista coletiva. "Ele é um jogador extraordinário."

O elogio aparece em um bom momento ao meia-atacante. Depois de chegar do Bayern de Munique como grande esperança à Juventus, atual vice-campeã da Liga dos Campeões, o brasileiro teve dificuldades para se adaptar e recebeu menos oportunidades do que o esperado. Mas, aos poucos, vem entrando com mais frequência no time.

Para o duelo contra o Verona neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Italiano, Douglas Costa pode até receber uma chance entre os titulares. Afinal, o meia-atacante colombiano Cuadrado sentiu uma inflamação no púbis e está vetado para o duelo, segundo revelou Allegri.

Ao que tudo indica, contudo, a vaga não ficará com o brasileiro. "Ninguém em nosso ataque precisa de descanso e todos estão treinando bem. Dybala deve começar desde o primeiro minuto, ao lado de Mandzukic e Higuaín", revelou o treinador.