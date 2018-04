Allegri indica Pogba titular contra o Real Madrid

Principal nome da Juventus na campanha que levou a equipe italiana à semifinal da Liga dos Campeões, o francês Paul Pogba deverá ser titular diante do Real Madrid, nesta quarta-feira, em jogo que vale vaga na final da competição. Na entrevista coletiva pré-jogo, nesta terça, o técnico Massimiliano Allegri indicou que conta com a volta do meia.

"No jogo de ida foi uma ideia vencedora colocar Sturari, porque naquele jogo fazia falta um jogador com essas características. Agora Pogba está bem e é muito provável que ele atue desde o primeiro minuto", disse o treinador.

Pogba sofreu lesão muscular em março e tinha retorno previsto para 50 dias. Exatamente quando venceu o prazo entrou em campo no sábado e marcou o gol de empate da Juventus com o Cagliari por 1 a 1.

Apesar da vitória por 2 a 1 em Turim, Allegri descarta a hipótese de jogar mais fechado em Madri. "Quando mais a gente tiver a bola, mais oportunidades teremos de fazer gol. Temos que ser melhores do que fomos na ida."