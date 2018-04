Allegri se reúne na quarta para definir futuro no Milan O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, revelou nesta segunda-feira que se reunirá na próxima quarta-feira com Massimiliano Allegri para discutir o futuro do treinador no clube. O técnico está no comando da equipe desde 2010 e voltou a classificá-la para a Liga dos Campeões da Europa ao terminar o Campeonato Italiano na terceira colocação.