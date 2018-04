Allianz Parque deve ser nome do novo estádio do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras e a Allianz vão revelar no dia 6 de junho o novo nome da Arena Palestra baseado numa enquete entre torcedores. Especula-se que Allianz Parque foi o nome de batismo mais votado nas votações pelas redes sociais e pelo site da nova arena.

Com 620 mil votos no total, o pleito ocorreu de 29 de abril a 20 de maio e a marca publicitária do estádio já está sendo confeccionada por um escritório do Rio de Janeiro. Entre as possibilidades de escolha estavam ainda Allianz Center e Allianz 360º, mas desde o princípio o nome Allianz Parque esteve na preferência dos torcedores, até pela semelhança com o antigo nome, Parque Antártica.

Além de revelar para o público o nome, a seguradora e o clube vão apresentar uma homenagem ao goleiro Marcos e ao ídolo Ademir da Guia, em evento dentro do estádio. Os dois ex-jogadores contam com grande carinho da torcida, mas ainda é tratado em segredo qual será o tipo de homenagem. Na cerimônia também participarão dirigentes do Palmeiras e executivos da Allianz.