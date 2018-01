Allione se diz mais preparado e maduro após retorno ao Palmeiras

O meia Allione disse nesta terça-feira ter evoluído bastante como jogador depois de passar um ano emprestado pelo Palmeiras ao Bahia. O argentino retornou no começo do ano após passagem pelo Bahia, foi mantido no elenco alviverde a pedido do técnico Roger Machado e prometeu na entrevista coletiva estar mais preparado e adaptado ao futebol brasileiro após a experiência vivida em 2017.

Allione disputou mais de 40 partidas pelo Bahia, a maioria delas como titular. "Vamos adquirindo experiência à medida que passam os anos. É sempre bom viver outro momento, em outro clube, para ver como é. No Bahia, acho que consegui ter essa sequência que eu queria, de jogar mais jogos e me adaptar melhor", afirmou o meia, que tem contrato com o Palmeiras até 2019.

O argentino chegou ao clube em 2014, a pedido do então treinador Ricardo Gareca. O técnico indicou a contratação de outros três compatriotas: Mouche, Tobio e Cristaldo. Destes, somente Allione conseguiu ter mais sequência no Palmeiras, apesar de ter ficado marcado por um lance em 2016. A expulsão em uma falta violenta no jogo contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, deixou a equipe com um a menos e facilitou para os adversários virarem e se classificarem.

"Foi um momento difícil. Fiquei muito triste, mas serviu para que eu amadurecesse também. Que não volte a acontecer. Que agora possa dar uma alegria, não como nesse dia, que não ajudei muito o Palmeiras", afirmou o jogador. Allione explicou que no período em que ficou fora do Palmeiras, a experiência no Bahia ajudou a entender melhor o estilo de jogo no Brasil, tido por ele bem diferente do praticado na Argentina.

Além de Allione, o Palmeiras manteve no elenco outros três jogadores que passaram a última temporada emprestados. O zagueiro Thiago Martins atuou pelo Bahia, assim como o argentino, o lateral-esquerdo Victor Luís passou pelo Botafogo e o atacante Artur se destacou na Série B pelo Londrina.