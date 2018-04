Allione será submetido a cirurgia no joelho e não sabe quanto voltará

O meia Allione será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira. O departamento médico do Palmeiras tentou evitar o procedimento, mas não conseguiu.

O argentino sofreu uma entorse que afetou o menisco no último dia 18, na partida contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No ano passado, o meia de 21 anos já havia sido submetido a uma cirurgia para corrigir um problema na cartilagem do outro joelho, o direito. Naquela ocasião, ele ficou cerca de seis meses fora. Desta vez, a lesão é mais simples, mas o tempo de recuperação não foi divulgado.

Allione teve boa participação no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. Em 2016, já havia marcado quatro gols em 14 partidas disputadas. Além disso, conseguiu criar boas jogadas e dar dinamismo ao meio-campo.

Eliminado do Campeonato Paulista e fora da Libertadores, o Palmeiras só volta a campo no próximo dia 14, na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, em casa. O meia Moisés (cirurgia no pé esquerdo) e o atacante Cristaldo (lesão na coxa direita) são os outros jogadores em tratamento.