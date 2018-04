Dudu e Allione preocupam o Palmeiras para o clássico

A preparação para o clássico com o Santos, domingo, às 16h, na Vila Belmiro, começou com preocupação para o técnico Cuca no Palmeiras. Nesta quarta-feira, o meia Allione sofreu uma entorse no joelho esquerdo e o atacante Dudu não treinou por reclamar de dores musculares.

A situação mais preocupante é de Allione. O argentino será avaliado nesta quinta-feira para saber quanto tempo ficará fora e o mais provável é que ele não tenha condições de atuar no domingo. O meia tem sido titular de Cuca e já fez 15 partidas e cinco gols no ano.

Quanto a Dudu, o atacante reclamou de dores musculares e nem foi para o gramado. Como jogou na segunda-feira, após se recuperar de uma distensão da coxa direita, a expectativa é que seja apenas cansaço e quinta ou sexta-feira ele reapareça no gramado e possa, pelo menos, ficar no banco de reservas.

Durante o treino, mais um susto. O lateral-esquerdo Victor Luis machucou a perna esquerda e teve que deixar o gramado, acompanhado do médico Rubens Sampaio. Na atividade nesta quarta-feira, os jogadores que atuaram contra o São Bernardo não foram para o gramado. Os meias Cleiton Xavier e Fellype Gabriel ficaram o tempo todo no gramado e treinaram normalmente.

O elenco alviverde volta aos treinos na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol.