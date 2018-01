Almir atrasa reapresentação ao Botafogo Por causa da falta de passagens de retorno ao Rio, o meia Almir, que foi passar férias na Paraíba, não se reapresentou nesta sexta-feira ao Botafogo. O jogador avisou à diretoria que somente conseguirá voltar segunda-feira para a cidade. "Gostaria de voltar a trabalhar junto com os meus companheiros, mas não consegui a passagem para retornar a tempo", explicou Almir. "É uma pena porque estou ansioso para voltar a sentir o clima do clube e saber das novidades que aconteceram com os outros jogadores neste fim de ano."