Almir continua na reserva do Botafogo Apesar dos pedidos da torcida do Botafogo, o meia Almir vai continuar no banco de reservas na partida desta sexta-feira contra o União São João, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um dos destaques do Alvinegro na vitória sobre o Brasiliense, na última rodada, e disse não ver problemas nesta situação. ?É claro que eu gostaria de começar jogando, mas reconheço que os atuais titulares estão atuando muito bem e o que preciso fazer é mostrar serviço", disse Almir. Já o atacante Edvaldo continua se recuperando de uma contusão na coxa direita e foi vetado pelos médicos. Ele nem viajou com a delegação. No jogo contra o União São João, o time carioca vai apresentar uma novidade no uniforme. A logomarca ?Botafogo no Coração", da campanha Sócio-Torcedor, vai estar estampada no lugar do nome do antigo patrocinador, uma empresa de seguro-saúde.