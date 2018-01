Almir deve ser a novidade do Botafogo O meia Almir pode ser a novidade do Botafogo no clássico contra o Vasco, quarta-feira, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Em Itu, cidade do interior de São Paulo onde a equipe treinou até sexta-feira, ele substituiu por várias vezes o experiente Ramon, exímio cobrador de faltas. A mudança não foi confirmada pelo técnico Celso Roth, mas o jogador já carregou consigo o sonho de ficar com a vaga. ?O Ramon é diferenciado, mas estou tentando fazer o meu melhor. Sinto falta de voltar a jogar?, declarou Almir, pouco utilizado pelo ex-técnico do clube, Péricles Chamusca. ?O negócio é não desanimar?. Neste domingo, jogadores e comissão técnica tiveram folga, mas hoje a equipe voltará a treinar em período integral.