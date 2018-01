Almir e Gláuber disputam vaga no Bota Almir e Gláuber disputam vaga no meio-de-campo do Botafogo, para o jogo de domingo, contra o São Paulo, no Estádio Luso-Brasileiro. Diguinho, Jonílson e Ramon já foram escolhidos para compor o setor. A tendência, pelo que foi visto no treino desta quinta-feira, é que Almir comece a partida. Ele iniciou o coletivo entre os titulares e sua atuação agradou ao treinador, que o manteve por boa parte da movimentação. Almir está ansioso para encarar o São Paulo, equipe que considera uma das melhores do Brasil e não à toa conquistou a Copa Libertadores da América de 2005. Ele, no entanto, acha que respeito não pode ser confundido com receio. ?O São Paulo não nos assusta?, declarou o jogador, convicto de que o Botafogo rende melhor em casa, com o apoio de sua torcida. O jogador tem a certeza que uma vitória sobre o São Paulo dará mais fôlego para que o time alvinegro lute por uma vaga na Libertadores ? classificam-se os quatro primeiros colocados no Brasileiro. ?Espero voltar a fazer o que mais sei: jogar futebol?, completou Almir.