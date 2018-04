Almir fratura cotovelo e irá desfalcar o Flamengo por três semanas O Flamengo confirmou na tarde desta quinta-feira que o meia Almir fraturou o cotovelo esquerdo e, por causa do problema, irá desfalcar o time por um período estimado de três semanas pelo departamento médico do clube. O jogador se machucou no empate por 1 a 1 com o Náutico, na noite desta quarta, no Maracanã, pela Copa do Brasil.