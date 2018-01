Almir pede presença da torcida do Bota O meia Almir, do Botafogo, não tem dúvida: a torcida pode ser decisiva no confronto contra o Juventude, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, sábado, no Estádio Luso-Brasileiro. O Alvinegro lidera isoladamente o Nacional, com 15 pontos, e falar em tropeço é algo proibido em General Severiano. Almir disse que, durante o treino desta quinta-feira, conversou com o atacante Alex Alves sobre a vantagem de jogar em casa, com o apoio de sua torcida. "Faz a diferença. Todos ganham em motivação e se esforçam bastante dentro de campo", declarou o jogador, feliz com sua nova fase no clube. Almir perdeu seis quilos depois da chegada do técnico Paulo César Gusmão e, entre os torcedores, é elogiado por estar jogando um futebol mais produtivo à equipe. "Espero dar muitas alegrias à torcida."