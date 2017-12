Almir sonha em jogar com Rivaldo A notícia de que o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, estaria disposto a ajudar o Botafogo a contratar o meia Rivaldo, sem clube, agitou o ambiente do Alvinegro. O presidente Bebeto de Freitas não quis se pronunciar sobre o assunto. Limitou-se a dizer que qualquer negociação tem de passar pela diretoria. Já o meia Almir afirmou ter sido surpreendido pela informação. Ele, porém, não escondeu o desejo de atuar ao lado do jogador. "Seria uma aquisição sensacional. O Rivaldo é um dos maiores atletas do mundo e um craque consagrado", disse. Almir, que também é nordestino como Rivaldo, considerou uma honra poder jogar com o companheiro de profissão.