Almir sonha em jogar pelo Bota contra Goiás O Botafogo realizou nesta segunda-feira mais um treinamento para a estréia no Campeonato Brasileiro, dia 21, contra o Goiás. A boa notícia foi a participação do meia Almir, que se recupera de contusão. A previsão de retorno do jogador é para a terceira rodada da competição nacional, mas o jogador está otimista e espera poder enfrentar os goianos. "Estou trabalhando forte e fazendo tratamento intensivo para voltar o mais rápido possível. Tenho boa recuperação e surpreendo nestes casos." Nesta segunda-feira, a diretoria do Botafogo confirmou um amistoso marcado para sábado contra o Volta Redonda, na reinauguração do Estádio Raulino de Oliveira, que sofreu uma intensa reforma e se transformou num dos mais modernos do Brasil.