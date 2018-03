Almir vira problema no Botafogo O Botafogo pode perder o meia Almir para a partida com o Gama, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. O jogador sentiu uma contusão muscular na coxa direita em um lance isolado durante o treino desta quarta-feira. Ele chutava algumas bolas para o gol quando colocou a mão na coxa. Os médicos do clube o tiraram de campo imediatamente e já iniciaram o tratamento. "Ele reclamou de uma fisgada e um desconforto para andar. Amanhã o Almir fará um exame de ressonância magnética. Assim, poderemos avaliar melhor a lesão", disse o médico Márcio Cunha. Nesta quarta-feira, a diretoria do Botafogo negou que o clube esteja interessado na contratação do meia Fabrício, do Atlético-PR. "Precisamos de reforços, mas queremos jogadores para ser titulares e não para fazer figuração", afirmou o técnico Levir Culpi.