Aloísio e Carlos Alberto preocupam Dorival Júnior no Vasco

O Vasco venceu o Brasiliense por 1 a 0 na noite de terça-feira e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas sofreu duas baixas na partida disputada em Taguatinga. O atacante Aloísio e o meia Carlos Alberto tiveram que ser substituídos durante o jogo e preocupam o técnico Dorival Júnior.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Aloísio, que fazia sua primeira partida como titular, sofreu uma forte pancada na cabeça em choque com Alison e, desacordado, caiu no gramado. O atacante foi levado para um hospital, onde realizou exames, que não constataram nenhuma lesão. Assim, foi liberado para viajar com o grupo vascaíno ao Rio. Já Carlos Alberto foi substituído por conta de dores no pé direito.

No triunfo sobre o Brasiliense, o Vasco não contou com o atacante Elton, por conta de uma lesão no pé direito, sofrida na vitória por 4 a 0 sobre o Ipatinga. O time carioca volta a jogar na sexta-feira, pela 21.ª rodada da Série B, contra o Ceará, no Maracanã.