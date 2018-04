Aloísio e Fagner devem ser titulares no Vasco O atacante Aloísio pode fazer sua estreia como titular no Vasco nesta terça-feira, contra o Brasiliense, em Taguatinga. Como o atacante Elton foi vetado para o confronto - sofreu uma lesão no pé na vitória sobre o Ipatinga, sábado -, o ex-jogador do São Paulo deve ficar com a posição e iniciar o confronto.