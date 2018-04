Aloísio e Maicon pleiteiam titularidade no São Paulo contra Atlético-MG

SÃO PAULO - O atacante Aloísio e o volante Maicon fizeram a diferença na goleada de quarta-feira sobre o Vasco e agora vivem a expectativa de entrarem como titulares no confronto de domingo contra o Atlético-MG. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, será justamente contra o time que tirou o São Paulo da Libertadores.

Apesar disso, Aloísio não vê o jogo como uma chance de revanche para o São Paulo. "Não temos de pensar assim, pois é um campeonato diferente e precisamos ter os pés no chão. Ganhamos apenas duas finais de 38 que existem na competição. Precisamos manter a humildade", diz.

Ele ainda sente dores no ombro esquerdo e por isso mesmo foi poupado do treinamento desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. "Espero amanhã (sexta) treinar normalmente. Estou fazendo tratamento para me recuperar rapidamente", afirma, lembrando que o time precisa manter a seriedade fora de casa. "Temos de ir lá e fazer um grande jogo."

Para o volante Maicon, que ajudou a organizar o meio de campo da equipe diante do Vasco, a possibilidade de ser titular está mais próxima. "Venho trabalhando bastante e tenho de estar preparado para corresponder quando entrar na equipe. Tenho característica de cadenciar e organizar o jogo, o importante é estar em campo. Quero fazer meu melhor para colocar uma dúvida na cabeça do treinador", conclui.