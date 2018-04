Aloísio e Rhodolfo retomam treinos físicos no São Paulo após lesões

COTIA - O técnico Ney Franco recebeu uma boa notícia do departamento médico do São Paulo nesta quinta-feira. O atacante Aloísio e o zagueiro Rhodolfo foram liberados para iniciar os treinos físicos e já correram em volta do gramado do CT de Cotia, nesta quinta.

Eles devem retomar os trabalhos com bola nesta sexta. A dupla havia sofrido lesões musculares durante a partida contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no início do mês.

Enquanto Aloísio e Rhodolfo deixam o departamento médico, o goleiro Rogério Ceni segue tratando lesão no pé direito. O capitão do time ainda não tem previsão para voltar às atividades normais nos treinos.

O treino do São Paulo contou mais uma vez, nesta quinta, com a presença do presidente Juvenal Juvêncio. Como aconteceu em todos os dias desde o início da intertemporada do time em Cotia, o dirigente acompanhou parte das atividades e chegou a entrar no gramado para ter uma conversa rápida com o auxiliar Milton Cruz.

REFORÇOS - O lateral-direito Caramelo e o meia Ronny já estão integrados ao grupo, mas ainda não foram anunciados oficialmente. Os dois aguardam detalhes na documentação para serem apresentados nesta sexta, em Cotia, segundo expectativa do clube.