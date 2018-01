Aloísio é só alegria com seu primeiro gol pelo São Paulo Aloísio comemorou muito o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, nesta quarta-feira em Caracas. ?Percebi que a bola do Souza ia para fora e coloquei o meu pé. Deu para corrigir e fazer o gol. Eu estava mesmo querendo marcar?, diz o jogador, que fez seu sexto jogo pelo São Paulo. O São Paulo chega na sexta-feira, na madrugada, depois de uma cansativa viagem desde a Venezuela, onde enfrentou o Caracas, na estréia na Libertadores. Faz um treino no sábado e no domingo enfrenta o São Bento. Na quarta-feira da próxima semana o adversário será o Cienciano, do Peru, segunda partida na Libertadores. E no domingo seguinte, a parada será contra o Corinthians ? no segundo clássico do São Paulo neste Paulistão.