Aloísio foi quem mais comemorou a vaga Aloísio tinha o que comemorar depois da vitória do São Paulo sobre o Al Ittihad, nesta quarta-feira, e talvez, por isso, ao passar pela área reservada aos jornalistas, parou para conversar, esquecendo-se do boicote decidido horas antes. Foi seu primeiro jogo pelo clube e não sentiu falta de entrosamento. ?Estava dois meses parado, mas acho que me movimentei bastante, criando opções de jogadas no ataque e ajudando nesta vitória. Acho que dá para render mais ainda na partida final?. Também havia o que lamentar. ?Dei azar naquela cabeçada no segundo tempo, quando o Danilo fez um cruzamento perfeito. Acertei, mas faltou pouco para entrar. Teve ainda um pênalti que eu sofri. O cara prendeu minha perna, me derrubou e o juiz não deu nada. Mas, o que interessa é que a gente ganhou o jogo?. Aloísio só ficou sabendo na terça que jogaria contra o Al Ittihad. ?Estou muito entrosado aqui. O pessoal é legal e isso ajuda muito?. Paulo Autuori, que confirmou o mesmo time para o jogo final, também elogiou o atacante. ?Foi tudo o que a gente esperava dele. Uma referência no ataque. Ele atrapalhou muito a gente na Libertadores e agora vai ajudar?. Cicinho, rapidamente, disse que foi muito importante para o time fazer o gol de desempate logo no começo do segundo tempo. ?Ajudou muito?. Danilo falou ainda menos. ?Foi fundamental aquele gol?. Rogério Ceni falou apenas no canal da Fifa. Era obrigado. ?Foi um jogo difícil, mas saímos dos problemas. Conseguimos ganhar. Não sei quem será o favorito entre Liverpool e Saprissa. Todos são campeões de continentes. Eu e o Amoroso treinamos pênaltis e decidimos que hoje (quarta) seria o meu dia de bater. Deu certo?. O goleiro declarou-se muito feliz por ter feito o gol. ?Vai ficar na história que um goleiro fez um gol no Mundial. Tomara que eu consiga fazer outro na final?. Amoroso foi mais lacônico. ?A alegria de fazer dois gols é tão grande quanto de chegar na final. Só posso agradecer aos torcedores que vieram ao Japão nos apoiar?.