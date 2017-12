Aloísio mostra que pode ir ao Mundial O vôo do São Paulo para Tóquio, no dia 5 de dezembro, praticamente ganhou um novo passageiro nesta sexta-feira. ?O Aloísio treinou bem, não sentiu nada e tem todas as condições de fazer parte do nosso grupo que irá ao Mundial?, disse o técnico Paulo Autuori, ao falar do atacante que chegou agora do Atlético-PR. Neste sábado, Aloísio faz mais alguns testes pela manhã, enquanto os outros jogadores viajam para Fortaleza, para o jogo de domingo, pela penúltima rodada do Brasileiro. Se não sentir nada de ruim, o atacante garante a vaga no grupo que vai ao Mundial de Clubes. Além de atividades com bola, Aloísio correu durante 30 minutos e depois voltou a fazer fisioterapia. Ele garante ter se sentido muito bem. ?Não senti nenhuma dor. Isso me deixa feliz e confiante?, afirmou o jogador. O problema de Aloísio é uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Ela foi sentida em cinco de novembro, quando ainda estava no Atlético-PR. A lesão o impediu de enfrentar o Palmeiras no dia seguinte. Fez três semanas de tratamento, entre o clube paranaense e o São Paulo, e agora acredita estar pronto para voltar. ?Sinceramente, eu até achei que iria me sentir mais cansado do que realmente estou. Acho que vou poder ajudar os companheiros o mais rápido possível.? Além de Aloísio, Grafite é o outro atacante com problemas físicos. Ele volta ao futebol no domingo, depois de seis meses parado por conta de uma operação nos ligamentos cruzados do joelho direito. O jogo contra o Fortaleza é seu teste definitivo para o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. ?Tudo parece muito bem com ele, mas vamos ver no jogo. Tenho muita confiança no seu futebol e acredito que ele vá estar com a gente no Japão?, disse Autuori. Para ver a recuperação de Aloísio e Grafite, Paulo Autuori resolveu esperar até o último momento para definir a lista de 23 jogadores que jogará o Mundial. Ela seria anunciada nesta sexta-feira, mas ficou para segunda. E, para o jogo contra o Fortaleza, Paulo Autuori vai utilizar dois esquemas de jogo diferentes. ?Quero testar o time com três zagueiros e também com dois. Nesta segunda opção, vou testar o Souza ao lado do Danilo. São opções que preciso ter para o Mundial?, justificou.