Aloísio pode estrear como titular do Vasco no sábado Depois de entrar no time durante os jogos contra Campinense, quando fez a sua estreia, e depois contra o América-RN, o atacante Aloísio deve finalmente fazer a sua primeira partida como titular do Vasco no próximo sábado, contra o Ipatinga, no Maracanã, pela Série B do Campeonato Brasileiro.