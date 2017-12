Aloísio pode reforçar o São Paulo O atacante Aloísio, do Atlético-PR, pode reforçar o São Paulo. O negócio tem tudo para ser fechado nesta sexta-feira, mas a possibilidade de ele ser inscrito para o Mundial de Clubes não é muito grande. A inscrição na CBF teria de ser feita ainda nesta sexta, o que o diretor de futebol são-paulino, Juvenal Juvêncio, considera difícil de acontecer. Nesta quinta-feira, Aloísio não compareceu ao treino do Atlético e seguiu para o Rio, onde foi se encontrar com Bebeto, campeão mundial em 1994 e seu empresário. ?Acho que vai dar certo. Tem boas possibilidades, mas só amanhã é que tudo pode ser fechado. Para mim, seria maravilhoso jogar no São Paulo?, admitiu Aloísio, por telefone, já no aeroporto. O atacante sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa direita no treino de sábado, mas garante que fica bom em uma semana. ?Foi só uma fisgadinha, em pouco tempo eu já volto a treinar. Se eu for mesmo para o São Paulo, vai ser uma briga boa com o pessoal daí. O Christian, o Grafite e o Amoroso são ótimos e podemos fazer muita coisa pelo clube?, disse Aloísio. O superintendente de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, confirmou o interesse pelo jogador. ?Não é de hoje que a gente tenta a sua contratação, mas na primeira vez não deu certo. Acho que ele pode vir, mas nada garante que será inscrito para o Mundial. Não podemos esquecer que os outros do elenco lutaram muito para ganhar a Libertadores e precisam ser respeitados?, avisou o dirigente.