Aloísio se apresenta ao Atlético-PR Com a complicada missão de substituir o artilheiro Washington, que marcou 34 gols no último Campeonato Brasileiro, o atacante Aloísio se apresenta na tarde desta terça-feira no Atlético-PR. Depois de passagens pelo Goiás e Flamengo, o atacante foi para o exterior, onde atuou no Saint-Etienne, Paris Saint-Germain e Rubin Kazan. Agora, está otimista com a nova fase na carreira. "É muito bom voltar a jogar no Brasil depois de tanto tempo fora. Pena que não assinei antes para poder jogar a primeira partida da Libertadores. Mas desejo boa sorte ao time e garanto que no segundo jogo vou ajudar", disse. O atacante assinou contrato de um ano. O Atlético-PR estréia na Libertadores nesta terça-feira contra o Independiente, em Medellín, na Colômbia. O time que estréia na principal competição sul-americana logo mais à noite (21h45) é bastante diferente daquele que chegou em segundo lugar no Brasileiro do ano passado. O técnico Casemiro Mior deverá promover as estréias de alguns jogadores, como o colombiano Marín, o panamenho Baloy e o atacante brasileiro Maciel, conhecido apenas em Portugal, onde jogava pelo Porto.