Aloísio treina e aumenta opções de Muricy para o ataque O atacante Aloísio não sentiu dores durante o treino do São Paulo realizado na manhã desta segunda-feira, acompanhado do preparador físico Sérgio Rocha, e é mais uma opção para o técnico Muricy Ramalho escalar o ataque da equipe no jogo de quarta-feira, contra o Estudiantes, pela Libertadores. Aloísio passou os últimos dias em tratamento intensivo para se recuperar de um estiramento muscular na coxa. Para Muricy, a presença do artilheiro da equipe na competição, com 5 gols, será muito importante. "Ele abre espaços para os demais, e sua presença será de grande valia, seja desde o início ou durante a partida", afirmou. Muricy gosta do estilo "trombador" de Aloísio, que considera ideal para uma partida em que a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para chegar às semifinais, depois da derrota por 1 a 0 em Quilmes, antes da paralisação para a Copa do Mundo. Ricardo Oliveira é o único atacante confirmado por Muricy. Thiago, titular nos últimos dois jogos, não convenceu, principalmente na partida contra o Figueirense, quando foi substituído por Alex Dias. E Leandro ganhou elogios do técnico no últimos dias por "colocar fogo" no jogo. O treino desta terça-feira será decisivo para Muricy definir o ataque tricolor. Já na defesa, uma preocupação: Júnior, que já havia sido poupado diante do Figueirense, saiu na metade de treino desta segunda e pode ficar de fora, por causa de um entorse no joelho esquerdo. Como Lúcio ainda não foi inscrito na Libertadores, a saída de Muricy, se o titular não puder jogar, será improvisar Richarlysson na posição.