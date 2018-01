Alterada, seleção se reúne em SP A seleção brasileira de futebol - que vai enfrentar o Peru na quarta-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - se apresentou na noite deste domingo em São Paulo com duas caras novas em relação ao grupo convocado pelo técnico Emerson Leão na sexta-feira. O lateral esquerdo Léo (Santos) se machucou na partida do Santos contra o São Caetano sábado, e teve de ser substituído por Felipe, do Palmeiras. Hoje, o lateral direito Belletti (São Paulo) se contundiu no jogo do Tricolor contra a Portuguesa de Desportos e também teve de ser cortado. Foi substituído pelo lateral Anderson Lima, do Grêmio. O grupo se reuniu no aeroporto de Congonhas e, em seguida, partiu de ônibus para um hotel fazenda na cidade de Jarinu, cerca de 60 quilômetros da Capital. O primeiro treino da equipe está marcado para esta segunda-feira pela manhã e será fechado à imprensa, o que representa uma novidade no trabalho da seleção. O acesso dos repórteres só será liberado na terça-feira no final da manhã, por uma hora. Do exterior, chegariam à noite os zagueiros Lúcio (Bayer Leverkusen), Edmílson (Olimpique Lyon) e o meia Vampeta (Paris Saint-Germain). O Brasil recebe a equipe peruana com a obrigação e vencer. O time de Leão está em terceiro lugar nas eliminatórias da Zona Sul-Americana, com 20 pontos. A líder é a Argentina (28 pontos) seguida do Paraguai (23). O Peru é sétimo colocado, com apenas 11 pontos ganhos até aqui.