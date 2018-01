Althoff de olho nas eleições da CBF O ex-senador Geraldo Althoff, atualmente atuando como assessor técnico da bancada do PFL em Brasília/DF, confirmou hoje que integra um grupo de pessoas ligadas diretamente ao futebol brasileiro dispostas a interferir judicialmente, se for o caso, no processo de reeleição do atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira. O grupo, segundo Althoff já está atuando estrategicamente com avaliações sobre possíveis ações contra a intensão de Ricardo Teixeira, que já acenou com a possibilidade de antecipar a eleição para o próximo mês. O ex-parlamentar catarinense prega a transparência e a democracia no processo de eleição na CBF como forma de dar oportunidade a outras pessoas que queiram concorrer ao cargo. Atualmente, conforme dispositivo estatutário da CBF, Ricardo Teixeira precisa do abono de apenas cinco presidentes de federações estaduais para se manter no cargo. Este apoio fere o processo democrático previsto na Constituição Federal para pleitos eletivos em qualquer entidade representativa. Este grupo de dirigentes vai atuar estratégicamente a partir dos passos dados oficialmente pela CBF para a realização da eleição, entre eles a publicação da assembléia ordinária, ou extraordinária necessária à eleição. "Para cada ação, uma reação", simplifica Althoff, que não quis identificar as pessoas que estão ao seu lado na iniciativa. A proposta também será extensiva às federações de futebol em todo o Brasil que adotam o mesmo sistema anti-democrático em seus processos eletivos. O objetivo é fazer com que certos dirigentes não se perpetuem nos cargos e que sejam dadas oportunidades para outras pessoas interessadas em concorrer nas eleições. "Vamos trabalhar para fazer com que tudo seja feito com transparência e que democraticamente qualquer pessoa possa participar", concluiu o ex-senador.