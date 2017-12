Althoff denuncia negligência na CBF O relator da CPI do Futebol, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), destacou em seu relatório, que começou a ser lido na manhã desta terça-feira, que "a administração da Confederação Brasileira de Futebol tem sido negligente". Segundo o parlamentar, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e a sua diretoria têm sido responsáveis por "afrontas ao estatuto da entidade e pela criação de um ambiente para descalabro administrativo". O senador também disse que a CBF registra um "descontrole financeiro". Althoff ainda apontou que Ricardo Teixeira "fez gastos de luxo" nos últimos anos com dinheiro da CBF. Em 1997, segundo o relator, o presidente da entidade gastou US$ 1.185,00 durante quatro dias, com aluguel de uma limusine, nos Estados Unidos. No ano seguinte, também nos Estados Unidos, o dirigente gastou US$ 700 por cada refeição, num período de 18 dias.