Althoff vê suborno no caso de Viola O relator da CPI do Futebol, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), chamou de "suborno" a quantia de R$ 200 mil paga ao empresário Vando de Melo responsável pelo "convencimento" para que Viola permanecesse no Santos Futebol Clube, após receber proposta para se transferir para o Corinthians. "Há uma flagrante contradição de depoimentos e que só uma acareação poderá resolver", disse Althoff enquanto ainda estava depondo o ex-vice- presidente do Santos, José Paulo Fernandes. Segundo o ex-dirigente, os R$ 200 mil pagos à empresa Vando de Melo "fizeram parte do negócio, porque o Santos tinha interesse em contratar Viola ao final do empréstimo". Diante das contradições, Geraldo Althoff pediu a retirada da sala de Vando de Melo, durante o próximo depoimento, quando a CPI ouvirá o ex- presidente do Santos, Samir Abdul-Hak. "É possível que tenhamos de fazer uma acareação", disse Althoff. E lembrou que, ao contrário do que relataram Vando de Melo e José Fernandes, Viola disse à Polícia Federal que a intermediação da sua permanência no Santos foi feita pelo ex-dirigente e "não por Vando de Melo", que recebeu R$ 200 mil pelo negócio. José Paulo Fernandes negou que tivesse guardado em sua gaveta, por um ano e um mês, o contrato de empréstimo de Viola com o Santos. "Pode ter sido um esquecimento da secretaria do clube que não deu entrada no Jurídico", desculpou-se. Mas admitiu haver aberto uma conta bancária no exterior, sem declarar à Receita Federal.