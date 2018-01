Altitude: adversário extra para o Boca O Boca Juniors faz nesta quarta-feira, contra o Cobreloa, no Chile, sua segunda partida pela Libertadores da América. Além da partida ser considerada de alto risco pela polícia local, os atuais campeões da competição terão de enfrentrar altitude de cerca de 2.600 metros. Pelo Grupo 5, o rival River Plate vai a Guayaquil, Equador, cidade localizada no nível do mar, e joga contra o El Nacional. Completam a rodada pelo Grupo 8, Oriente Petrolero x Deportivo Cáli.