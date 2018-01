Altitude e frio esperam pela seleção Com 400 mil habitantes e a, aproximadamente 300 quilômetros de Cali, Manizales é uma cidade conhecida na Colômbia por pertencer ao Vale dos Calcas. A região é respeitada em todo o país por ser a principal responsável pela produção daquele que é considerado o maior símbolo colombiano em todo o mundo: o café. Além disso, notabiliza-se pela beleza natural. Localizada numa região serrana, conta com vasta área verde, coberta, sobretudo, pelos cafezais. Além de tudo isso, a seleção brasileira vai encontrar uma população hospitaleira. Apesar disso, comenta-se em Cali que as pessoas de Manizales são um pouco mais introvertidas, conseqüência do clima mais frio, devido à altitude de 2100 metros. Atualmente, durante o dia, a temperatura varia de 14 a 18 graus. Já à noite caiu para cerca de 10 graus. Outro fator marcante na paisagem é a névoa que insiste em pairar sobre a região. Mas, se os brasileiros quiserem contar com o apoio irrestrito dos torcedores locais, vão ter de jogar bem. Os colombianos estão demonstrando que, apesar de terem uma simpatia toda especial pelos brasileiros, tendem a torcer pela equipe que mais ataca. Por isso, se o técnico Luiz Felipe Scolari não quiser contar com um problema a mais na partida desta segunda-feira contra Honduras, basta apenas pedir para que seus atletas façam aquilo que a torcida espera: joguem futebol. A expectativa na cidade é grande. O Estádio Palogrande, inaugurado em 30 de julho de 1994, tem capacidade para 40 mil pessoas e, segundo informações dos organizadores da Copa América, toda a carga de ingressos para o jogo de amanhã, válido pelas quartas-de-final da Copa América, foi vendida.