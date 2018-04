Alto custo de uso da Arena Castelão preocupa Ceará e Fortaleza

FORTALEZA - Abrir a Arena Castelão pela primeira vez após a reforma representou uma despesa de R$ 402.118,68. Esse foi o valor dos gastos com a rodada dupla realizada domingo, quando o Bahia venceu o Ceará por 1 a 0 e Fortaleza e Sport ficaram no 0 a 0, pela Copa do Nordeste, de acordo com o borderô divulgado pela Federação Cearense e publicado no site da CBF. A renda bruta da partida foi de R$ 590.494,00, arrecadados de 33.249 pagantes - exatas mil pessoas entraram no estádio gratuitamente.

O borderô atesta o que já era esperado: abrir o Castelão não vai sair barato. É justamente por causa do alto custo que a diretoria dos dois principais times do estado, Ceará e Fortaleza, relutam em assinar contrato com a administradora do estádio, o Consórcio Arena Castelão, para jogar frequentemente no local.

No domingo, a rodada dupla deu lucro para os clubes. Da renda líquida de R$ 188.375,32 (renda bruta foi de R$ 590.494,00), o Ceará ficou com R$ 83.335,66 depois de deduzido os custos com cortesias oferecidas pelo clube e com o valor referente aos ingressos do programa sócio-torcedor. O Fortaleza ficou com uma quantia menor, R$ 69.207,51, pois teve retidos R$ 14.128,15 na "boca do caixa" por parte da Justiça.

As despesas no domingo foram bastante variadas. O aluguel do campo, por exemplo, saiu por R$ 47.239,52. A bilhetagem custou exatos R$ 57 mil e R$ 30 mil foram pagos à Galvão G7, organizadora de eventos. Também teve gastos com arbitragem, quadro da Federação Cearense e com tributos. Chamou atenção o item "outras despesas", obviamente não especificadas, que consumiram R$ 171.425,00.

O Castelão tem capacidade para receber até 63.903 torcedores. E, no domingo, clarões podiam ser observados em vários setores do estádio. O preço do ingresso assustou o público. O bilhete inteiro de arquibancada custou R$ 50,00 e 5.230 disponíveis foram vendidos. Já o ingresso inteiro da arquibancada inferior, que teve preço de R$ 80,00, só foi comprado por 1.271 pessoas (a carga foi de 8.071).