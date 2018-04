Alunos do colégio da Fonte Nova são transferidos

A Secretaria da Educação da Bahia anunciou, na manhã desta quarta-feira, que os cerca de 600 alunos do Colégio Estadual da Fonte Nova, localizado dentro do Estádio Otávio Mangabeira - interditado desde a segunda-feira, após o acidente que vitimou sete torcedores do Bahia, no domingo -, passarão a ter aulas no Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), no bairro do Barbalho, a cinco quilômetros do estádio, a partir desta quinta-feira. Veja também: Mudanças no inquérito criminal da tragédia da Fonte Nova Férias de juíza impediram fechamento da Fonte Nova Arquiteto não teme novos desabamentos, mas pede cuidado Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a direção do colégio com professores e pais de alunos. O instituto vai liberar dez salas de aula para os novos alunos, que ocupavam nove delas no colégio. "Houve um consenso em torno do Iceia, mas quem não ficar satisfeito com a alternativa pode pedir transferência para qualquer outra escola da rede pública do Estado", garante a diretora Salomé Brito. "A possibilidade de transferência existe, principalmente para os que não têm condições de pagar transporte." Segundo a Secretaria da Educação, perto da Fonte Nova há outros dois colégios estaduais que podem ser alternativas ao Iceia, o Victor Civita e o Central. Apesar disso, o superintendente de Organização e Atendimento à Rede Escolar da secretaria, José Maria Dutra, ressalta que a vantagem de mudar para o Iceia neste fim de ano é que as turmas, bem como a equipe de professores, serão mantidas no instituto.