Álvaro comemora boa estreia no Flamengo O zagueiro Álvaro não escondia a alegria na reapresentação do Flamengo, nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Afinal, o jogador estreou bem com a camisa rubro-negra e ajudou o time a vencer o Santo André por 3 a 0, sábado, no Maracanã.