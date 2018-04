Álvaro diz que concentração pode dar título ao Flamengo O Flamengo venceu três das últimas quatro partidas, subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e pensa agora na classificação para a Copa Libertadores - está cinco pontos atrás do Goiás, quarto colocado. Mas para o zagueiro Álvaro, a equipe pode até sonhar com o título se manter o foco em cada jogo.