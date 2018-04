Álvaro, do Flamengo, é liberado para jogar clássico

Álvaro foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - praticar jogada violenta - por causa da expulsão logo no jogo de estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, diante do Duque de Caxias. O atleta poderia receber gancho de até seis jogos.

A suspensão, porém, já foi efetuada na segunda rodada, na partida contra o Volta Redonda, no dia 20. Dessa forma, o zagueiro estará à disposição do técnico Andrade para o primeiro Fla-Flu do ano.