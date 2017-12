Álvaro e Baiano em xeque na Espanha O zagueiro Álvaro e o lateral Baiano, do Las Palmas, podem ser expulsos da Espanha por se encontrarem em situação irregular no país. Os jogadores foram envolvidos no escândalo de passaportes europeus falsos e tiveram o visto de trabalho confiscado nesta sexta-feira pela prefeitura de Las Palmas. O clube ainda corre o risco de ser rebaixado, se perder pontos por causa das irregularidades. Na França, pela mesma razão, o Nantes pode até perder o título para o Lyon.