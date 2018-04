Álvaro e Maldonado querem dar experiência ao Flamengo

"Sempre tive o desejo de jogar no Flamengo e não escondi isso de ninguém. Tenho certeza que posso ajudar muito, tanto na parte defensiva quanto fora das quatro linhas", afirmou Álvaro, de 31 anos. "Vim para ser líder, mas isso se conquista com o tempo. Quero dar segurança (à zaga) com dedicação e esforço", completou.

Para o volante Maldonado, o time tem potencial para brigar por melhores posições no Campeonato Brasileiro - está atualmente em 14º, com 27 pontos. "O clube não merece estar nessa posição que ocupa agora, o Flamengo tem que brigar pelo título em todas as competições que for disputar".

Dois anos mais novo do que o zagueiro, Maldonado afirmou que sua experiência pode ajudar os jovens jogadores. "Eu e o Álvaro chegamos para dar força e equilíbrio à equipe. Além disso, podemos ajudar muito os jogadores jovens", assegurou.