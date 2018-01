Álvaro Luís chega para o Atlético-MG O zagueiro Álvaro Luís, contratado pelo Atlético-MG por empréstimo junto ao Las Palmas, da Espanha, se apresentou nesta quarta-feira ao clube mineiro. O jogador chegou à tarde em Monte Sião, no Sul de Minas, onde o Atlético realiza a sua pré-temporada e foi apresentado ao técnico Levir Culpi. O zagueiro - de 23 anos, 1,83 m e 82 quilos, que teve passagens pelo São Paulo, América-MG e Goiás - foi suspenso por seis meses pela Federação Espanhola de Futebol por uso de passaporte falso. A decisão, no entanto, não o impede de atuar fora da Espanha, isso se a Fifa não endossar futuramente a decisão da entidade daquele país. Álvaro, cuja contratação foi acertada pela diretoria alvinegra na noite de terça-feira, é o quinto reforço do Galo para Campeonato Brasileiro. Além dele, até o momento, o Atlético já acertou a vinda do zagueiro Marcelo Djian, do lateral-direito Baiano - que também foi suspenso pela Federação Espanhola por uso de passaporte falso - e dos armadores Djair e Valdo. O empréstimo do zagueiro vale por um ano e seu passe está fixado em US$ 9 milhões.