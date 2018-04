Álvaro Pereira assina com São Paulo e aguarda trâmites

SÃO PAULO - O uruguaio Álvaro Pereira realizou exames médicos na manhã desta segunda-feira e aguarda apenas a regularização da sua documentação de trabalho para ser confirmado como segundo reforço do São Paulo para a temporada. O jogador assinou contrato de 18 meses de empréstimo no último sábado e nesta segunda foi submetido a uma bateria de testes com acompanhamento dos médicos do clube.

A diretoria agora aguarda apenas a concessão do visto de trabalho para que ele seja regularizado no Brasil e possa enfim ser oficializado. O clube acredita que conseguirá apresentá-lo à torcida na quinta-feira, mas não se manifesta publicamente para evitar maior ansiedade dos são-paulinos.

Pereira chega referendado por Diego Lugano e pode ocupar tanto a lateral esquerda - sua posição de origem - como também a ponta, onde concorreria com Ademilson e Osvaldo, únicas opções de Muricy Ramalho para o setor. Reserva na Inter de Milão, ele chega ao Morumbi até junho de 2015 para se manter jogando até a Copa do Mundo, em julho.

A torcida voltou a cobrar o presidente Juvenal Juvêncio por reforços para a temporada após a estreia com derrota para o Bragantino por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista. O time apresentou um futebol muito ruim e foi vaiado já em sua primeira partida oficial. Nesta quarta a equipe recebe o Mogi Mirim no Morumbi para tentar reagir e conquistar a primeira vitória.

Além de Pereira, o São Paulo espera contratar pelo menos mais um atacante e negocia com o Grêmio para receber o volante Souza em troca de Rhodolfo. As conversas com o clube gaúcho persistem, mas a evolução para um acerto tem sido bastante lenta.