Alvaro Pereira fratura nariz, mas não preocupa São Paulo

SÃO PAULO - A noite de quarta-feira não foi só de alegrias para Alvaro Pereira. Depois de comemorar a vitória e a classificação do São Paulo na Copa do Brasil, o lateral-esquerdo teve constatada uma fratura no nariz ao passar por exames médicos na reapresentação do time nesta quinta-feira.

Pereira se machucou ao sofrer uma pancada no local durante o jogo com o CSA, no Morumbi - vitória por 3 a 0 e vaga garantida na segunda fase da competição nacional. O clube informou que o jogador fará uma "correção" no nariz nos próximos dias, sem entrar em detalhes.

A fratura não deve preocupar a comissão técnica. Alvaro Pereira terá bom tempo para se recuperar porque o São Paulo só voltará a jogar no dia 20 de abril, contra o Botafogo, na abertura do Brasileirão. Ele será poupado dos treinos nesta semana e depois retomará os trabalhos usando uma máscara de proteção no rosto.