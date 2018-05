Alvaro Pereira não vê São Paulo sob desconfiança

SÃO PAULO - O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira contra o CSA depois de passar duas semanas dedicadas apenas a treinamentos graças à eliminação no Campeonato Paulista para o Penapolense nas quartas de final. A derrota levantou desconfiança dos torcedores quanto à real capacidade do time, mas os jogadores acreditam que serão apoiados no Morumbi.

Para Alvaro Pereira, não existe um pé atrás da torcida com a equipe; o uruguaio acha que o sentimento em relação ao tropeço no Estadual é muito mais de tristeza que só será recuperado com as vitórias. "Eu penso que não têm desconfiança. Ficaram tristes como nós de ficar fora tão cedo. Deu tempo de nos prepararmos bem para esse jogo. Quarta-feira será a melhor forma de acabar com esse sentimento, respeitando o outro", afirmou.

No entanto, o lateral preferiu não garantir que a equipe será melhor do que aquela que foi derrotada no Estadual, mas reconheceu que é preciso devolver o orgulho ao são-paulino. "Não tenho bola de cristal, mas sei que o torcedor quer que a equipe vença, assim como nós. A última vez a torcida ficou triste e não queremos mais isso, queremos que o torcedor fique feliz em ver o seu time."