Álvaro se recupera bem na Espanha O zagueiro brasileiro Álvaro, do Real Zaragoza, treinou normalmente nesta segunda-feira depois de ter provocado um susto na torcida e nos jogadores do seu time no jogo de domingo, contra o Osasuña. Ele e o uruguaio Morales bateram cabeça em uma disputa de bola e o brasileiro foi atingido no olho. Mas, depois de exames em um hospital de Pamplona, o jogador foi liberado.