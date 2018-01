Álvaro será a novidade do Atlético-MG O zagueiro Álvaro deverá ser a novidade do Atlético-MG na partida de estréia do clube alvinegro no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Coritiba, no Mineirão. O jogador substituiu Edgar no coletivo desta tarde formando dupla de zaga ao lado de Marcelo Djian. Após o treino, o técnico Levir Culpi admitiu que deve optar por essa formação. A definição do time que enfrenta o Coritiba, no entanto, sairá apenas após coletivo apronto de amanhã. O atacante Guilherme, que sentindo cansaço muscular não participou do amistoso contra o Uberlândia, no último domingo, está confirmado. Já o volante Djair, que se recupera de uma contusão na coxa esquerda, não deverá reunir condições para participar do jogo, segundo o médico Alexandre Cabral.