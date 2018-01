Alverca vence Sporting em Portugal O Sporting de Lisboa foi derrotado por 3 a 1 pelo Alverca, neste sábado à noite, pela 21ª rodada do Campeonato Português. José Antonio fez um 1 a 0 para o Alverca aos 35 minutos de jogo. O Sporting conseguiu empatar com Spehar, aos 28 do segundo, mas não conseguiu segurar o placar. Dois minutos depois, Mantorras marcou o segundo do Alverca, que consolidou a vitória com Milinkovic, aos 43. O Alverca é o 12º, com 25 pontos. O Sporting é o quarto colocado, com 39, um a menos que o seu homônimo de Braga, que venceu o líder Boavista por 1 a 0 na outra partida da rodada.