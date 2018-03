Alves e Agnaldo podem deixar Flu Os atacantes Magno Alves e Agnaldo podem se transferir para o futebol português. Nesta sexta-feira, a imprensa portuguesa noticiou que o Sporting Lisboa estaria acertando a contratação dos jogadores. Alves se encontra com a seleção brasileira, em Tóquio, no Japão. O supervisor de Futebol do Fluminense, Paulo Angioni, porém, negou ter recebido qualquer proposta para negociar um dos dois jogadores. Assim, a volta de Roni, que estava emprestado ao Al-Hilal, é a única novidade já certa no elenco tricolor. A diretoria espera o retorno do atacante Edmundo da Itália para fazer uma proposta ao Vasco e contar com o jogador por empréstimo.